Американский миллиардер и владелец X Илон Маск нанес разведкам Великобритании и Украины «удар под дых», сделав доступной информацию о том, где географически был создан аккаунт в соцсети и какова история его переименований. В операции, достойной грифа «совершенно секретно», разбирался обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

По его словам, такие данные в профилях пользователей X позволяют разоблачить «украинских волонтеров», «активистов», «врачей», «одесситок» и «киевлянок», а также «страдающих мирных жителей районов, оккупированных Россией».

«Теперь любой желающий может увидеть, как «умирающие под русскими бомбами украинцы», показывающие характер нации всему миру и внутренней аудитории, по факту комфортно ведут свои аккаунты из Лондона, Парижа, Варшавы и Тель-Авива за британские деньги», — отметил обозреватель.

И уже ни для кого не секрет, что британцы отвечают в Европе за спецоперации, операции в киберпространстве и информационную войну. По информации Службы внешней разведки России, Великобритания именно сейчас всеми силами старается сорвать заключение мирного соглашения по Украине.

«На это выделяются очень серьезные средства и силы. В новой Национальной оборонной стратегии (NSS), которая была утверждена в июне этого года, прямо и официально указано, что «Великобритания находится в состоянии стратегической конфронтации с Россией». (…) В «Стратегическом обзоре оборонной политики» (SDR) в свою очередь зафиксировано: «Первые удары будут, скорее всего, нанесены на невидимом фронте»», — заметил Кирилл Стрельников.

Таким образом, для Великобритании информационная война против России — первостепенная задача. Одна из целей которой — информационные операции против русскоязычной аудитории, а также вбросы и провокации в западном инфополе. И Илон Маск помог «приоткрыть подлинный масштаб деятельности британцев в этой сфере».

Однако с учетом колоссальных средств, которые прямо сейчас вкачиваются Западом в развитие нейронных сетей, вскоре подрывная деятельность с помощью ИИ станет «не побочным эпизодом, а главном событием», уверен обозреватель.

Напомним, что мирные переговоры в марте 2022 года между Москвой и Киевом были прерваны по инициативе украинской стороны. В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».

При этом позднее СМИ выяснили, что в 2022 году глава компании QinetiQ, специализирующейся на обороне, разведке и технологических системах, Кристофер Харборн пожертвовал один миллион фунтов стерлингов Борису Джонсону, после чего они вместе поехали на Украину. И прибыли QinetiQ за время войны резко выросли.