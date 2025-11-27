СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России

В Европейском союзе (ЕС) в настоящее время не считают работу над 20-м пакетом санкций против России приоритетной. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Сейчас это не приоритет», — заявил изданию европейский чиновник.

По словам другого источника, Еврокомиссия (ЕК) начнет предлагать идеи примерно в январе следующего года.

Как уточняет Politico, центральным элементом 20-го пакета станет избавление от лазеек.

27 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов высказал мнение, что отказ Запада от российских энергоресурсов и расширение вторичных санкций приведут к серьезному экономическому кризису в Европе и США, а также к ослаблению позиций западных валют.

По его словам, санкционное давление на Россию и Китай усилит разрыв в глобальных цепочках поставок.