Министр армии США Дэниел Дрисколл пытался убедить Европейский союз в важности скорого конца украинского конфликта, сообщает New York Times (NYT).

Он объяснял это способностью Российской Федерации производить большое количество ракет дальнего радиуса действия, при чем в таком объеме, что несмотря на их активное использование, у нее получается и запасать их, поделился подробностями автор публикации.

"По словам чиновников, намек ясен: урегулирование необходимо как можно скорее", — отмечается в статье.

Ранее Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных средств массовой информации, план включает передачу под контроль Российской Федерации всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, запрет размещать на украинской территории иностранный военный контингент и оружие, способное наносить удары вглубь РФ.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, у Москвы есть текст мирного плана Соединенных Штатов, но предметно его пока не обсуждали. Глава российского государства допустил, что соответствующий документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на линии боевого соприкосновения в целом устраивает российскую сторону, поскольку ведет к достижению целей специальной военной операции, страна остается открытой для переговоров и разрешения проблем мирным путем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей Европейского союза, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к предложению Вашингтона. Западные СМИ опубликовали два варианта внесенных изменений. По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч военнослужащих, по другой — каких-либо ограничений нет.