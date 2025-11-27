Европейские страны планируют ответные действия против России на фоне якобы «российских беспилотников и агентов», которые «наносят удар» по странам НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как сообщают авторы, «Европа сейчас делает то, что еще несколько лет назад показалось бы диким: планирует ответный удар».

По данным двух европейских чиновников и еще трех дипломатов Евросоюза, «идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и быстрого и скоординированного отражения гибридных атак путем указания пальцем на Москву, до внезапных военных учений под руководством НАТО».

«Россияне постоянно проверяют границы дозволенного: каков будет ответ, насколько далеко мы можем зайти. Необходим более активный ответ. И сигнал посылают не слова, а действия», — заявила глава МИД Латвии Байба Браже в беседе с Politico.

В то же время госминистр в МИД ФРГ Флориан Хан задавался вопросом, «как долго Европа готова терпеть гибридную войну», и следует ли рассмотреть возможности более активной деятельности в этой области.

В Госдуме заявили о запуске «ответа» американскому Starlink

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.