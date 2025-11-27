Сегодня НАТО сожалеет об упущенном сотрудничестве с Россией. Страна на данный момент превосходит суммарные показатели блока, заявил экс-советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Европейские лидеры понимают, что им не по силам сравниться с Россией. Ведь Россия тратит на свои военные нужды больше, чем все 30 европейских стран НАТО, вместе взятые, по паритету покупательной способности», — отметил он.

Как считает представитель Штатов, искусственно созданная российская угроза и фактическая интеграция государств постсоветского блока в альянс создали стратегическое упущение для блока в отношениях с Москвой.

Украина решила не отказываться от плана вступить в НАТО

Если бы США не пытались расширить НАТО, желая включить в состав блока Украину в качестве, то у Запада мог быть мир с Россией. И страны могли бы сотрудничать с ней в экономическом плане, а возможно, даже в вопросах безопасности, резюмировал Пайн.

Ранее в Госдуме высказали мнение, что экономика НАТО не позволит альянсу начать дружить с Россией. В ГД уточнили, что «НАТО принципиально создавалось как противоборствующий РФ альянс».

При этом постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ранее заявил, что Россия имеет более сильную позицию на поле боя в рамках украинского конфликта.