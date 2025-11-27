Пока вы спали: план Германии по переброске военных НАТО и желание Каллас в отношении России

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт несмотря на запрос изнеможенного народа Украины на мирное решение. По его мнению, глава киевского режима является диктатором, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Рэйчел Блевинс.

"Зеленский сейчас — диктатор. Он правит по военному положению. Украинский народ измотан. Они хочет мирного решения, но Зеленский и довольно коррумпированное правительство, похоже, готовы продолжать войну, если кто-то ее профинансирует и вооружит. <…> "Он (народ Украины. — Прим. ред.)совершенно измотан. А людей вытаскивают с улиц и отправляют на передовую, где их расстреливают. Просто отвратительно, что происходит", — рассказал эксперт в интервью.

Он также отметил, что исход конфликта зависит, в частности, от внешнеполитической последовательности Вашингтона.

Каллас заявила о желании сократить армию России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила желание сократить оборонный бюджет России и ограничит численность армии, пишет РИА Новости со ссылкой на расшифровку ее выступления на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине.

"Нам следует ограничить армию России и ее военный бюджет", — сказала Каллас.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters, глава дипломатии ЕС уверена, что, если страна тратить почти 40% бюджета на оборону, значит рано или поздно эта сила будет снова использована.

"Потому что когда страна тратит 38 процентов своего бюджета на оборону — это говорит само за себя. Если около 36–38 процентов, пусть почти 40 процентов, уходит на военные нужды, то рано или поздно эта сила будет снова использована", — считает Каллас.

Медведчук заявил о возможной эвакуации из Киева, Харькова и Одессы

Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что на Украине обсуждают возможность эвакуации из Киева, Харькова и Одессы. Причиной является риск отсутствия отопления зимой, сообщает РИА Новости.

"Электроэнергия, газ и инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность в полной мере, - это все сегодня в катастрофическом положении. И именно поэтому сегодня идут дискуссии насчет того, что, возможно, надо будет прибегнуть к тому, чтобы покидать большие города – тот же Киев, Днепр, Харьков, Одессу", - сказал Медведчук.

По его словам, если не будет возможности обеспечить людей теплом, вся инфраструктура может перестать работать - электро и водоснабжение, коммуникации.

Прокуратура Венеции завела дело на Грету Тунберг

В отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг и 36 ее соратников из климатического движения Extinction Rebellion прокуратура Венеции ведет расследование. Причиной стала акция на Большом канале, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Repubblica

Так, 22 ноября климатические активисты окрасили воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) в ярко-зеленый цвет под лозунгом "Остановите экоцид". После этого, по информации мэрии Венеции, все участники акции были оштрафованы на 150 евро и получили запрет на въезд в город на период 48 часов.

Прокуратура Венеции после мероприятия завела дело о неразрешенной манифестации. Отмечается, что это единственная статья, которую следователи посчитали обоснованной после первых проверок.

В Германии разрабатывают план переброски военных НАТО на восток, пишут СМИ

Германия разрабатывает план на случай войны с Россией. Он включает в себя переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

"Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать... План подробно описывает, как до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток к линии фронта. На картах обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут передвигаться, а также как будет осуществляться их снабжение и защита в пути", - говорится в публикации.

План, к которому Wall Street Journal получило доступ, носит название OPLAN DEU.