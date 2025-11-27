Вэнс и Трамп выступили с резкими заявлениями о мигрантах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что афганские беженцы не должны были появиться в стране. Слова политика появились на его странице в социальной сети Х.

«Помню, когда в 2021 году критиковал подход Байдена, который открыл поток непроверенных афганских беженцев. Друзья слали мне сообщения, называя расистом», — напомнил он.

По словам Вэнса, сообщения о том, что стрельбу в Вашингтоне мог устроить беженец из Афганистана, стали моментом ясности, свидетельствующим о правоте его давней позиции.

Трамп назвал нападение на нацгвардейцев преступлением против человечности

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в обращении после атаки назвал нападение на бойцов Нацгвардии в Вашингтоне доказательством того, что миграционная политика его предшественника Джо Байдена создала угрозу для безопасности США.

«Прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не знаете. Ни одна страна не может терпеть такой риск для нашего существования», — заявил он.

По словам Трампа, его администрация должна всеми силами содействовать выдворению из США «любого иностранца из любой страны», если ему не место в Америке.

В обращении после стрельбы в Вашингтоне Трамп подтвердил, что задержанный по подозрению в этом преступлении приехал из Афганистана, который Трамп назвал «адской дырой на земле». Атаку он назвал чудовищным проявлением «зла, ненависти и терроризма» и «преступлением против человечности».

