Вэнс пообещал удвоить усилия по депортации после нападения на нацгвардейцев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что правоохранительные органы удвоят усилия по выявлению и депортации находящихся в стране нелегальных мигрантов после произошедшего в среду нападения на служащих Национальной гвардии США в Вашингтоне.

"Сначала мы привлечем к ответственности стрелявшего, а затем удвоим усилия по депортации тех, кто не имеет права находиться в нашей стране. Некоторые голоса в СМИ уже щебечут о том, что наша миграционная политика слишком сурова. Этот вечер напомнил нам, почему они ошибаются", - написал Вэнс в X.

Он отметил, что этих шагов от действующей администрации ожидают американские избиратели. Вэнс также указал, что в 2021 году, когда он критиковал миграционную политику предыдущего президента США Джо Байдена, его называли расистом.