Стало известно, к чему привело двухлетнее закрытие финской границы с Россией

В Финляндии всё громче обсуждают последствия решения, принятого два года назад — тогда страна в одностороннем порядке закрыла все погранпереходы с Россией. Теперь в Хельсинки вынуждены оценивать итог: мера ударила в первую очередь по собственной экономике.

В 1960-е годы появился термин «финляндизация». На Западе его трактовали как зависимость Хельсинки от СССР. Однако многие десятилетия отношения двух стран обеспечивали Финляндии стабильность, нейтральный статус и устойчивый рост. Россия была одним из ключевых партнёров: в 2021 году товарооборот превысил 13,2 миллиарда долларов, а по доле во внешней торговле Москва держала пятнадцатое место среди контрагентов Финляндии. До разрыва связей миллионы жителей двух стран ежегодно пересекали границу, поддерживая взаимный туризм и торговлю, передает «Царьград».

В Финляндии рядом с российской границей начались военные учения

После вступления Финляндии в НАТО в 2022 году ситуация изменилась. В ноябре 2023-го границу закрыли полностью. Это сразу ударило по приграничным территориям — особенно по Южной Карелии. Без русских туристов и бизнеса экономика региона просела: предприятия остановились, безработица растёт, бюджеты теряют поступления. Под угрозой оказался аэропорт Лаппеэнранты. На уровне всего государства фиксируется снижение ВВП.

Россия предупреждала об эффектах такого шага. Сейчас недовольство накапливается уже внутри самой Финляндии, главным образом на юго-востоке. За открытие погранпереходов активно выступает «Александровское общество». Летом 2025 года его сторонники во главе с депутатом городского совета Лаппеэнранты организовали автопробег, требуя восстановить движение. Участники подчёркивают, что закрытие нарушает базовые права людей, лишая их возможности свободно перемещаться.

На фоне нарастающей критики финские чиновники начали обсуждать возможное смягчение режима. Ведомства изучают предполагаемый поток граждан и оценивают число пунктов пропуска, необходимых для возобновления работы.