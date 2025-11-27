Дональд Трамп анонсировал массовые депортации после стрельбы у Белого дома, пишет РИА-новости. Он подтвердил, что напавший на военнослужащих Нацгвардии в Вашингтоне прибыл из Афганистана в 2021 году (ранее об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на источники).

Президент США пообещал самое жесткое наказание для стрелка, назвав его «животным», а нападение — «актом террора».

Мотив преступления пока неизвестен, сообщал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Стрельба в Вашингтоне произошла накануне, в 1,5 км от Белого дома. Мужчина устроил стрельбу по нацгвардейцам. Пострпадали двое.Они в критическом состоянии. Нападавший жив, он был тяжело ранен при задержании. Им оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, въехавший в США в 2021 году.

По данным The New York Times, мужчина приехал в США в рамках программы администрации Джо Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

После произошедшего Трамп заявил,что власти США должны проверить каждого, кто въехал в страну из Афганистана при прошлой администрации Джо Байдена, в очередной раз подвергнув критике своего предшественника.

Сегодня Служба гражданства и иммиграции США объявила о немедленной приостановке обработки заявок на въезд в страну граждан Афганистана.