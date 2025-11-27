Вице-президент США Джей Ди Вэнс угостил американских военных тортом в виде Библии в День благодарения. Видеотрансляцию посещения Вэнсом американской базы вел телеканал Sky News.

©

На встрече Вэнса с военными на базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки журналисты заметили три торта: в виде креста — с белым кремом, в виде Библии — с шоколадным кремом — и в виде индейки. На другом столе военным предлагали омаров и крабов. Сам заместитель президента США участвовал в раздаче картофельного пюре и беседовал с военными, спрашивая их о семейных делах и планах на праздничный день.

Вэнс назвал последствия конфликта на Украине

На базе Форт-Кэмпбелл Вэнс побеседовал с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, который участвовал в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, обсуждая предложенный Трампом мирный план. На будущей неделе ожидается, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф приедет в Кремль для обсуждения плана с российской стороной с учетом внесенных поправок.

Ранее в Кремле назвали надуманной причину для возможного увольнения Уиткоффа.