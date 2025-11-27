Украинский лидер Владимир Зеленский планирует продолжать конфликт, несмотря на запрос изнеможенного народа Украины на мирное решение. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналистки Рэйчел Блевинс.

© Лента.ру

«Зеленский сейчас — диктатор. Он правит по военному положению. Украинский народ измотан. Он хочет мирного решения, но Зеленский и довольно коррумпированное правительство, похоже, готовы продолжать войну», — посетовал эксперт.

По словам Сакса, «украинцев вытаскивают с улиц и отправляют на передовую, где их расстреливают». Он также назвал происходящее на Украине отвратительным.

Зеленский призвал изменить систему пополнения бригад ВСУ

Эксперт отметил, что исход конфликта зависит, в частности, от внешнеполитической последовательности Вашингтона. Если глава Белого дома Дональд Трамп будет действовать четко, последовательно и реалистично, «то война закончится».

Ранее колумнист Тед Снайдер заявил, что придуманный в США план мирного урегулирования по Украине стал своего рода спасательным кругом для Владимира Зеленского. По мнению эксперта, политик находится в трудном положении, так как план Вашингтона предполагает территориальные уступки со стороны Киева.

В свою очередь, в Британии заявили, что Владимир Зеленский полностью растерял свой рейтинг из-за разгоревшегося коррупционного скандала.