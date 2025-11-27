Каллас объяснила предложение ограничить оборонный бюджет России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объяснила свое предложение ограничить оборонный бюджет России и численность ее армии в рамках урегулирования конфликта на Украине. Ее цитирует Reuters.

«Потому что когда страна тратит 38 процентов своего бюджета на оборону — это говорит само за себя. Если около 36–38 процентов, пусть почти 40 процентов, уходит на военные нужды, то рано или поздно эта сила будет снова использована», — считает Каллас.

Каллас потребовала от России сократить военный бюджет

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам, эта сила (армии РФ) представляет угрозу «для всех нас».

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал требование Каи Каллас ограничить военный бюджет России. Он сделал вывод, что именно из-за абсурдности заявлений политика президент США Дональд Трамп не хочет выстраивать с ней диалог.