Нереалистичность украинского руководства в контексте мирного урегулирования лишает Украину возможности что-либо диктовать России. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу блогера Эндрю Наполитано.

«Украина неспособна идти на необходимые компромиссы. Украина продолжает настаивать на проведении переговоров, которые отразят ее победу в этом конфликте (…) Украина не может ничего диктовать. Россия может диктовать все», — оценил положение Риттер.

По его мнению, во время переговоров США попытаются вернуть Украину к реальности.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что включенный в мирный план США пункт об ограничении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) является отвлекающим маневром, благодаря которому все переключили внимание с вопроса о невступлении республики в НАТО.