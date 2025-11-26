Фон дер Ляйен обосновала "недопустимость" раздела Украины

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе выступления в Страсбурге, что «разделение» Украины недопустимо. Она уточнила, что этот шаг послужит прецедентом для будущих войн и конфликтов, пишет The Guardian.

По данным газеты, на западных политических площадках продолжается обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа.

Брюссель, США и Киев корректируют ключевые пункты проекта, среди которых — признание Крыма и Донбасса российскими.

По мнению главы ЕК, Россия не проявляет «никаких признаков подлинного желания прекратить конфликт» и продолжает действовать в духе, не изменившемся со времен Ялтинской конференции союзных держав 4—11 февраля 1945 года.

«Поэтому нам нужно четко понимать, что не может быть одностороннего расчленения суверенной европейской нации и что границы не могут быть изменены силой. Если сегодня мы узаконим и официально оформим подрыв границ, завтра мы откроем двери для новых войн, а мы не можем этого допустить», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Чиновница отметила, что у Европы было много опасений по поводу деталей, изложенных в первоначальном плане из 28 пунктов.

Глава ЕК констатировала, что Европе следует продолжать оказывать давление на Россию.