Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардейцев у Белого дома

Двое нацгвардейцев, которые пострадали в среду при стрельбе неподалеку от Белого дома, находятся в критическом состоянии. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social.

«Животное, которое стреляло в двух нацгвардейцев, — оба в критическом состоянии и сейчас в разных больницах — тоже тяжело ранено... Да благословит Бог нашу великую Нацгвардию, а также всех военных и сотрудников правоохранительных органов», — указал политик в своем посте.

В районе Белого дома получили ранения двое служащие Нацгвардии

Ранее стало известно, что недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Как писали СМИ, стреляли в двух американских нацгвардейцев. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали несколько человек.

Как уточнил корреспондент РИА Новости, территорию у Белого дома в американской столице оцепили, а также усилили охрану. В свою очередь, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что американские власти пока не знают мотив злоумышленника, устроившего стрельбу.