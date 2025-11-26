Трамп: ЮАР не заслуживает членства где бы то ни было

Южно-Африканская Республика «не является страной, достойной членства где бы то ни было». Об этом у себя в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР, поскольку власти Южной Африки «отказываются признавать или решать вопрос нарушений прав человека, которым подвергаются африканеры и другие потомки голландских, французских и немецких переселенцев». Трамп уточнил, что речь идет об «убийстве белых людей и насильственном изъятии у них ферм».

Также он написал, что принял решение не приглашать ЮАР на мероприятия G20, которые пройдут в 2026 году во Флориде, и лишить республику «всех выплат и субсидий».

«Южная Африка показала миру, что она больше не является страной, достойной членства где бы то ни было», — заключил Трамп.

Напомним, что саммит «Группы двадцати» проходил в Йоханнесбурге 22-23 ноября.