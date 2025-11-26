План Трампа вызвал панику в Киеве и европейских столицах

Мирный план президента США Дональда Трампа вызвал панику в Киеве и европейских столицах, рассказала журналистам Financial Times Фиона Хилл, бывший старший директор Совета нацбезопасности (2017–2019) по России и Европе.

По ее словам, сложившаяся ситуация радует российские власти: «Ведь все [европейцы] бегают, словно курица с отрубленной головой».

Хилл заметила, что первоначальные условия проекта укладывались в рамки предшествующих предложений Трампа, его политики.

«[Трамп] уже так делал. Сколько раз он ставил всем ультиматум и предельно ясно давал понять: «Россия — великая держава, Россия должна победить»?», — задала риторический вопрос экс-чиновница.

Ранее западные массмедиа сообщили, что Вашингтон начал работу над планом по урегулированию кризиса на Украине в октябре 2025 года. В процессе разработки американская сторона консультировалась с российской.

Разработанный в итоге план, заметили журналисты, вызвал резкую критику со стороны Брюсселя и Киева.

Названы ключевые противники мирного плана Трампа

Украинские власти и ЕС выступили со своими инициативами, потребовали от США внести коррективы в начальный проект. Белый дом согласился пойти на этот шаг.

Москва, в свою очередь, сделала ряд взвешенных заявлений. В частности, власти заявили, что начальный план может послужить основой для мирной сделки.