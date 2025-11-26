В Британии назвали возможную причину утечки разговора Уиткоффа и Ушакова

Утечка якобы расшифровок телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа могла произойти из-за ЦРУ. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки.

«У меня серьезные подозрения, что это пошло от американской стороны, и если это так, то есть две организации, которые могли бы это сделать — ЦРУ и Национальное агентство безопасности», — говорится в материале.

Источник отметил, что есть разные способы перехвата звонков, в частности, методы радиоразведки, кибератаки или получение доступа к устройствам пользователей.

25 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Уиткофф в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы. По данным журналистов, такую идею чиновник высказал в разговоре с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа.

Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия. Что о беседах говорят в США — в материале «Газеты.Ru».