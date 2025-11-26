Писториус призвал срочно решить первоочередную задачу Германии

Германия на фоне сложной текущей ситуации на планете должна заново определить свою роль в политике безопасности, заявил в ходе выступления в Бундестаге министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет ТАСС.

Ранее эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мария Хорольская сообщила, что заявление Писториуса о возможной войне НАТО с РФ к 2029 году рассчитано на внутреннюю аудиторию и союзников по альянсу.

По словам министра, дискуссия о мирном плане президента США Дональда Трампа явственно показала, что геополитическая шахматная доска сейчас стремительно изменяется.

В Кремле отреагировали на слова Писториуса о войне НАТО и России

Писториус уточнил, что схема доски, альянсы, база изменяются настолько быстро, что «раньше казалось немыслимым».

«Для нас, Германии в ЕС и НАТО, это означает, что мы должны заново определить нашу позицию на этой геополитической шахматной доске и иначе — нашу роль на грядущие годы, потому что мы не знаем, на какие альянсы мы сможем в будущем положиться и какие сколько будут еще существовать», — разъяснил глава ведомства.

Министр резюмировал, что Евросоюзу следует предпринимать больше усилий «для конвенционального сдерживания и обороны».