В Австралии чиновник попытался возместить расходы в стриптиз-клубе за счет города

Член совета города Джундалуп в Австралии Найдж Джонс ушел в отставку после скандала со стриптиз-клубом. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В августе Джонс в рамках рабочей поездки посетил город Аделаида. Там он зашел в бар, считающийся «самым культовым джентльменским клубом Австралии на протяжении более 40 лет». В заведении чиновник купил пиво, расходы на которое попытался записать в счет рабочей поездки.

«Его требование о возмещении расходов на алкогольный напиток в стриптиз-клубе и посещение этого заведения во время финансируемой городом поездки не соответствует стандартам поведения, ожидаемым от члена совета», — говорится в заявлении администрации Джундалуп.

Член совета подал в отставку с поста представителя Северного Центрального округа города. Однако решение вступит в силу только в феврале 2026 года.

В июле в Италии ушел в отставку руководитель управления минкультуры по кинематографу Никола Боррелли из-за скандала вокруг инцидента с гражданкой РФ Анастасией Трофимовой и ее дочерью. Предполагается, что ведомство выделило €863 тысячи налогового кредита американцу Фрэнсису Кауфману на производство фильма «Ночные звезды», который в итоге не был снят. Кауфмана считают причастным к исчезновению россиянки и ребенка.