Министр армии США раскрыл, что ждет Украину

Министр армии США Дэниел Дрисколл назвал поражение ВСУ «неминуемым». Об этом сообщает NBC.

Такое заявление он сделал во время встречи с украинскими официальными лицами в Киеве. По словам Дрисколла, ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией и потерпят поражение. По этой причине он призвал Киев согласиться на американский план по мирному урегулированию конфликта.

«По словам источников, Дрисколл сообщил им, что русские наращивают масштаб и темп своих воздушных атак, и что они способны вести боевые действия бесконечно. Ситуация на Украине со временем будет только ухудшаться, продолжил он, и лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем», — сообщает издание.

Помимо этого, Дрисколл также добавил, что США не смогут бесконечно поставлять Украине оружие в таких объемах, которые необходимы для полноценной защиты страны.