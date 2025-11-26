Трамп дал понять, что не ждет от России «много усилий» в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп дал понять, что от России не требуется «много усилий» на переговорах по урегулированию на Украине.

© Газета.Ru

Об этом сообщает телеканал CNN.

«После целого дня обнадеживающей риторики Вашингтона Трамп, казалось, подтвердил опасения своих критиков, когда дал понять, что от России не потребуется много усилий на переговорах», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз заявил, что часть пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине объединили с другими.

26 ноября телеканал CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды.