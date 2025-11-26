В Турции сделали заявление о ситуации на Украине

Совбез Турции заявил о наличии событий, указывающих на риск эскалации конфликта вокруг Украины, и указал на важность дипломатии в этих условиях. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте заявления СНБ по итогам заседания, которое прошло под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечается, что на собрании «была рассмотрена текущая ситуация в российско-украинском конфликте».

«Подчеркнута важность поиска дипломатического решения в свете событий, указывающих на риск дальнейшей эскалации», — говорится в документе.

Также в заявлении подчеркивается, что Турция «продолжит совместные с международными партнерами усилия по установлению прочного и справедливого мира» на Украине.