Руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак надеялся заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа, чтобы избежать уголовного преследования со стороны НАБУ, рассказал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Накануне западные СМИ сообщили, что Владимир Зеленский назначил Ермака в делегацию для переговоров с США после того, как узнал о подозрениях НАБУ в отношении соратника.

Коц заметил, что высокопоставленный украинский чиновник очень расстроился, когда ознакомился с публикацией Трампа в соцсетях, в которой американский лидер назвал жесткие условия для встречи с Зеленским.

«При этом, сдается мне, второго человека на Украине волнуют не судьбы родины и простых украинцев, а страх за собственную [жизнь]», — пояснил военкор.

Журналист предположил, что Ермак рассчитывал «перекантоваться» в США, «при дворе», надеялся, что милость Трампа даст ему иммунитет от расследования НАБУ.

Ермак предложил забыть о мирном плане США из 28 пунктов

Коц констатировал, что теперь главе офиса придется возвращаться домой ни с чем, «прямо в гостеприимные лапы следователей НАБУ».