Руководство США добивается бегства Мадуро из страны

По данным The Wall Street Journal, Соединенные Штаты оказывают на Николаса Мадуро, главу Венесуэлы, беспрецедентное воздействие, используя военные и дипломатические каналы, с целью добиться его ухода с поста и мирного отъезда из страны.

Однако, как сообщает издание, вероятность согласия 63-летнего политика на подобное предложение невелика. WSJ подчеркивает, что эпоха, когда авторитарные лидеры могли наслаждаться роскошной жизнью в изгнании, располагая значительными средствами на секретных счетах в швейцарских банках, практически завершилась, что обусловлено усилением глобальных инструментов преследования за нарушения прав человека и отслеживания незаконно полученных активов.

Согласно информации источника, имеющего регулярные контакты с высокопоставленными венесуэльскими чиновниками, Мадуро и его приближенные расценивают военные угрозы со стороны США как не более чем блеф. По словам источника, Мадуро убежден, что единственным способом сместить его с должности является прямое военное вторжение США в Каракас. Во вторник Трамп заявил о своей готовности к переговорам с венесуэльским лидером. В то же время аналитики, с которыми консультировалось издание WSJ, считают наземную операцию США маловероятной. С точки зрения Мадуро, оставаясь в Венесуэле, он может наиболее эффективно обеспечить безопасность для себя, своих активов и своей семьи.