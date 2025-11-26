В офисе Зеленского рассказали, что в мирный план США вносили «правки»

Часть пунктов плана США по урегулированию на Украине не удалили, а объединили с другими. Об этом заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз, который принимал участие в переговорах в Женеве с американской делегацией, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после встречи делегаций США и Украины в Женеве предложенный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом план был сокращен. Эту информацию подтвердил и сам американский глава, заявивший, что в документе осталось 22 пункта из изначальных 28.

«Подсчет пунктов вводит в заблуждение, потому что сбивает с толку и заставляет людей гадать, куда делись недостающие и почему их удалили. Мы действительно сократили количество статей, потому что некоторые из них были лишними, и мы их объединили», — прокомментировал это Бевз.

Он не назвал точное число оставшихся в плане пунктов, сказав, что «документ еще находится в работе». При этом, по словам Бевза, план был разделен на четыре группы вопросов, часть из которых изменили, «но не по смыслу, а лишь по формулировкам». Последняя категория, которая касалась территорий Украины, осталась без обсуждения для последующих переговоров, поскольку советник «не уполномочен принимать окончательные решения».