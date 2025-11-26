На Украине признали, что коррупционный скандал обнулил шансы Зеленского

Коррупционный скандал вокруг украинской компании «Энергоатом» обнулил шансы Владимира Зеленского продолжить карьеру в сфере политики — заявила украинский дипломат Лана Зеркаль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По мнению Зеркаль, текущий коррупционный скандал на Украине лишил Зеленского политического будущего. При этом сам Зеленский, как считает дипломат, думает иначе. По словам Зеркаль, Зеленский не считает свои шансы нулевыми, и может попытаться продолжить политическую карьеру.

«У Зеленского последние годы всегда был шпагат: с одной стороны, желание переизбраться. <...> Скандал в том виде, в котором он разразился, обнулил, по моему мнению, его политический шанс», — заявила она.

10 ноября антикоррупционные органы Украины предъявили обвинения близкому к Зеленскому бизнесмену Тимуру Миндичу, а также министру энергетики Герману Галущенко, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности компании «Энергоатома» Дмитрию Басову, и ряду других бизнесменов.

Ранее глава НАБУ опроверг слухи о заморозке расследования дела Миндича.