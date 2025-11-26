"Хотят сорвать переговоры": сын Трампа поддержал Уиткоффа

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, выразил свою поддержку специальному посланнику Соединенных Штатов Стиву Уиткоффу после обнародования содержания его диалогов с представителями России относительно мирного урегулирования украинского конфликта. Своё мнение наследник американского лидера опубликовал в сети .

"Абсолютно ясно, что большинство критиков Уиткоффа заинтересованы в срыве любых договоренностей о мире в Украине. Довольно!", – заявил Трамп-младший, поддержав высказывание другого пользователя сети о том, что публикация расшифровки бесед Уиткоффа имеет целью сорвать мирные переговоры по украинскому вопросу.