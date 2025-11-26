Набитый дронами украинский грузовик остановили в Молдавии

В Молдавии на таможне остановили набитый оружием украинский грузовик. Об этом сообщает Mash телеграм-канале.

По информации издания, инцидент произошел на таможне Леушень–Альбица. Автомобиль оказался набит беспилотниками "Герань-2", переносными ЗРК, запчастями к ним и боеприпасами.

При этом груз был замаскирован под «металлическими изделиями» с указанием назначения Израиль. Водителя и остальных ответственных за оформление экспортных документов арестовали.

Генпрокуратура Молдавии выясняет, откуда дроны и оружие. По словам представителя ведомства, все госструктуры работают для обеспечения безопасности граждан и предотвращения попадания оружия в международный оборот.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы подбросили дрон на крышу дома в приграничном селе Нижние Кугурешты, попытавшись выдать это за российскую атаку на Молдавию.