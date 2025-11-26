Си Цзиньпин отреагировал на крупный пожар в ЖК Гонконга

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для тушения крупного пожара в Гонконге и спасения пострадавших. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Лидер страны потребовал, чтобы местные власти сделали все возможное для «минимизации жертв и ущерба». Также он выразил соболезнования семьям погибших и сочувствие тем, кто пострадал в результате пожара.

26 ноября произошел пожар в жилом комплексе (ЖК) в Гонконге. Огонь охватил несколько высотных зданий. Возгорание признали самым сильным за последние 17 лет. Большинство людей удалось эвакуировать из горящих высоток. По последним данным, 13 человек спасти не удалось, 22 пострадали. Известно, что в одном из горящих зданий находится более 100 животных. На месте работают 767 пожарных и 400 полицейских. Пожару присвоили пятый — самый высокий — уровень опасности.

Предварительно известно, что возгорание началось в местном караоке-баре, пламя быстро перекинулось на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг зданий комплекса.