Умерова допросили по делу Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело допрос секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует бизнесмен и «кошелек» украинского президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, пишет «Украинская правда».

«Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства», — сказали там.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу. В частности, в деле может быть замешан глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, он фигурирует на пленках Миндича, изъятых НАБУ, как «Алибаба» (АБ — Андрей Борисович).