Президента Гвинеи-Бисау арестовали в результате переворота

Действующий президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало был арестован в среду в своем кабинете в президентском дворце, пишет Jeune Afrique.

Эмбало заявил Jeune Afrique, что он был «арестован утром в своем кабинете во время государственного переворота», передает РИА «Новости». По его словам, во время захвата не было совершено никаких актов насилия.

До этого агентство France Presse сообщило о стрельбе, раздавшейся у стен президентского дворца.

Ранее агентство France Presse писало о предотвращении военными попытки подрыва конституционного строя в Гвинее-Бисау в конце октября. Посол России в стране Александр Егоров сообщил о контроле ситуации.