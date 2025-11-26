В Боснии не дали согласия на прилет самолета Сийярто

Глава Минобороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез не дал согласия на прилет самолета министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в аэропорт Баня-Луки из-за поддержки лидера боснийских сербов Милорада Додика. Об этом сообщает РИА Новости.

Хелез указал, что годами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Сийярто продолжают оказывать поддержку Додику в его деятельности, которая «подрывает суверенитет и территориальную целостность БиГ».

«Я отказался дать согласие на посадку военного самолета Венгрии в аэропорту Баня-Луки, в котором должен был прибыть Сийярто», — добавил министр обороны Боснии и Герцеговины.

Напомним, что глава МИД Венгрии прибыл 26 ноября в Белград, где провел встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. После этого вместе с главой Минэнерго он должен был прибыть в Баня-Луки для дальнейших встреч.