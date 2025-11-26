Финляндия вступила в еще один антироссийский альянс

Финляндия официально стала участницей международной коалиции под руководством Великобритании и Норвегии, которая планирует заняться наращиванием и укреплением ВМС Украины, передает Yle.

По данным телеканала, в коалиции в настоящее время состоят 17 государств. Журналисты уточнили, что Финляндия также вступила в коалиции по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.

«Финляндия присоединяется к коалициям по наращиванию потенциала на основе тщательного рассмотрения каждого конкретного случая, всегда гарантируя, что наш вклад будет достаточным и эффективным и принесет очевидную добавленную стоимость в наращивание военного потенциала Украины», — отметил министр обороны республики Антти Хяккянен.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что ближайшие дни станут решающими для урегулирования украинского конфликта.

Стубб назвал «стратегическую ошибку» России

Финский лидер отметил, что поговорил с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул, что будущее Украины зависит от Украины, а европейская безопасность — от Европы.