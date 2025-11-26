На Западе назвали одно из главных препятствий для мира на Украине

Угроза введения войск со стороны стран Европы остается одним из главных препятствий на пути к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Одним из главных препятствий на пути к миру является угроза со стороны европейцев ввести войска на Украину», — написал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что так называемая «коалиция желающих» может разместить свой военный контингент «на второй линии, вдали от фронта» после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что потенциальными точками размещения войск могут стать Киев или Одесса.

После этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил Макрона и сообщил, что отправка войск Франции на Украину грозит прямой конфронтацией с Россией.