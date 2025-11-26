Европа не участвует в переговорах по Украине из-за таких людей как глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Она - самый некомпетентный человек из всех, кого я видел до сих пор. Теперь Европа хочет играть центральную роль в переговорах по безопасности Украины. После развязывания войны и распространения фейковых новостей они хотят дипломатии», — говорится в публикации.

По его словам, Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими решениями представляют угрозу для Европы, сообщает РИА «Новости».

Ранее генсек Североатлантического альянса Марко Рютте заявил, что считает возможным завершение украинского конфликта уже до конца года.