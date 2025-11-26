Шарий заявил о подготовке новых разоблачений в окружении Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит новые разоблачения коррупции в окружении Владимира Зеленского. Об этом у себя в Telegram-канале заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

Он отметил, что ранее сообщал о временном прекращении деятельности НАБУ пока идет переговорный процесс, то есть администрация Зеленского договорилась с США, чтобы заморозить этот процесс в качестве «баш на баш».

«Зеленский сдает Украину на максимально удобных всем условиях, после чего и по Зеленскому, и по его окружению НАБУ останавливают любую активность. Впоследствии Зеленский канализируется путем ухода на пенсию и получает неприкосновенность или что-то в этом духе. На самом деле, все глубже. И лучше», — написал Шарий.

По его словам, НАБУ не только не остановило расследование, но и проводит «массу дополнительных и важных следственных действий», фиксируя преступления. Согласно информации Шария, речь идет о наработке базы, которую «будет не перешибить чем угодно», в отношении Зеленского и его команды. Заявляемая же приостановка деятельности НАБУ связана с тем, чтобы раскрытие собранной информации не дало Киеву возможности скинуть срыв договоренностей на антикоррупционное бюро, уверен блогер.

«Чем бы ни закончились переговоры, главное — чтобы они закончились, а после этого Зеленский и его ОПГ будут добиваться. Вопрос о том, что Зеленский и команда должны быть привлечены к ответственности за разграбление государства в войну, решен. На данный момент это полностью согласованное решение, и с американцами тоже», — подчеркнул Шарий.

Он добавил, что подозрения на главу офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова «готовы уже достаточно давно». В отношении других людей и «некоторых даже очень близких к Зеленскому» еще готовятся, указал блогер, назвав доказательную базу НАБУ «колоссальной».