Военные заявили о полном контроле над африканской страной в результате переворота

Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной в результате государственного переворота. Об этом сообщает агентство Reuters.

Группа высокопоставленных военных офицеров сообщила, что они сместили с должности президента страны Умару Сисоку Эмбало и приостановили избирательный процесс в стране, сославшись на необходимость «прояснить ситуацию перед возвращением к конституционному порядку». 23 ноября в стране состоялся первый тур президентских выборов, по итогам которого победителями себя объявили как действующий глава государства, так и его оппонент Фернанду Диаш.