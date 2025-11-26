Россия должна ограничить численность своей армии и сократить военный бюджет, чтобы действительно урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Reuters.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны обуздать армию России, а также ее военный бюджет», — сказала она.

По словам дипломата, любое мирное соглашение должно включать уступки с российской стороны.

Каллас признала, что Россия "очень креативно" противостоит нефтяным санкциям ЕС

Ранее Каллас назвали настоящей психопаткой. Финский политик Армандо Мема выразил мнение, что она представляет реальную угрозу безопасности ЕС.