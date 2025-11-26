Переговоры представителей Европейского союза, Соединенных Штатов и Украины в Женеве продемонстрировали то, на что многие предпочитали закрывать глаза, пишет L’AntiDiplomatico.

"Воинственная риторика киевского режима — который годами отвергал любые компромиссы — рассыпается под давлением военной реальности и усталости его спонсоров", — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По мнению обозревателей издания, Зеленский оказался в плачевном положении из-за изолированности и растущего на него давления. В материале речь идет о том, что теперь глава киевского режима просит личной встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, на которой будут обсуждаться территориальные уступки, хотя ранее представители Украины отвергали любые компромиссы.

Отмечается, что конфликт можно было завершить раньше, если бы не "ястребы" в Киеве и европейских правительствах, саботировавшие процесс урегулирования.

Те, кто продвигал продолжение конфликта, могут остаться «с горсткой пепла» и без какого-либо доверия, резюмировали журналисты.

Стало известно, с кем Зеленский готов обсуждать вопрос территорий

23 ноября в Женеве состоялись переговоры делегаций США и Украины. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, по результатам встречи стороны смогли обсудить возможные корректировки, а также приблизиться к компромиссу.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Киеве писал, что украинская сторона готова согласиться с большинством пунктов плана Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, за исключением положений об ограничении численности вооруженных сил, членства в Североатлантическом альянсе и территориальных уступок. Эти пункты власти бывшей советской республики считают «чувствительными».

Российская Федерация полагает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие вооружение для украинской стороны, станут законной целью для российской армии.