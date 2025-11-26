Перебравшиеся в Германию украинцы рассказали о причинах своего решения

В немецком телеэфире молодые украинцы, покинувшие страну после разрешения выезда мужчинам от 18 до 22 лет, поделились причинами своего выбора.

«Это абсурд, нас уничтожают. Российская армия превосходит украинскую, участие в боевых действиях равносильно гибели». «У нашей страны нет перспектив, если все молодые люди погибнут». «В начале конфликта у меня была возможность уехать, но никто не предполагал, что он затянется на такой период. Когда выезд вновь стал возможным, мы с семьей пришли к выводу, что мне следует покинуть страну». «Невозможно предсказать, что нас ждет. Я рад возможности уехать, увидеть мир, избежать войны». «Я люблю Украину, но для молодого поколения будущее там крайне неопределенно». «Лучше уехать сейчас и, возможно, сожалеть об этом, чем остаться и сожалеть наверняка».

Ранее канцлер Мерц обратился к Зеленскому с просьбой принять меры, чтобы предотвратить отток молодых украинцев в Германию.