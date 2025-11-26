Пока вы не уснули: угроза Мерца Москве и заявление Турции о российском газе

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Мерц пригрозил России и дал обещание Украине

Российская Федерация не сможет выиграть в украинском конфликте за счет Европы. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет The Guardian.

«(Президент России Владимир) Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка, свободы и мира», — поделился своей точкой зрения глава немецкого правительства.

В Турции сделали заявление о российском газе

Турция не планирует прекращать закупки российского газа, Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Lider Haber.

Министр напомнил, что Турция покупает газ у России с 1980-х годов. Байрактар уточнил, что российские поставки удовлетворяют порядка 40-50% потребностей республики.

Путин рассказал о первых контактах с Киевом после начала СВО

В Бишкеке прошла встреча президентов России и Беларуси. В ходе беседы с Александром Лукашенко Владимир Путин вспомнил, что первые контакты с Киевом после начала СВО проходили на белорусской земле.

«Первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом, они проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии и поддержке», — сказал Путин.

В США просчитали решение Путина по Су-57

Москва и Нью-Дели в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на 23-й ежегодный российско-индийский саммит и его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди могут решить объявить о заключении соглашения по истребителю пятого поколения Су-57, просчитал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Майя Карлин.

«Оборонное партнерство между Индией и Россией продолжает расширяться. По имеющимся данным, Москва и Нью-Дели в настоящее время обсуждают возможность совместного производства истребителей серии Су-57. В частности, российские официальные лица заявили о намерении своей страны поддержать будущие потребности Индии в истребителях, включая беспрепятственную передачу технологий для платформы пятого поколения», — говорится в публикации.

Европа атаковала «главного союзника России»

Автор РИА Новости Давид Нармания заявил, что с помощью новостей об утечке переговоров РФ и США Европа пытается ударить по «главному союзнику России» - спецпосланнику США Стиву Уиткоффу. По мнению Нармании, европейцы таким способом пытаются сорвать переговоры.

В европейских СМИ ранее появились публикации, цитирующие разговор, который якобы состоялся между Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. СМИ утверждают, что Уиткофф советовал российской стороне, как лучше общаться с Трампом и как представить ему идею мирного соглашения.

В России указали на обязательные пункты соглашения с Украиной

Лазейки для быстрого втягивания Украины в НАТО — неприемлемое для России жульничество, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

На обязательные пункты соглашения с Украиной депутат указал в беседе с «Лентой.ру».

В Армении объявили о выходе страны из ОДКБ

Армения фактически вышла из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О статусе Еревана в объединении рассказал спикер Национального собрания (парламента) республики Ален Симонян, передает Armenpress в своем Telegram-канале.

Симоняну задали вопрос о том, почему Армения все еще не вышла из ОДКБ.

В МИД России высказались об уступках по Украине

Ни о каких уступках России в ключевых аспектах по Украине не может быть речи. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть речи», — сказал дипломат.

Жена Петросяна вышла на связь из больницы с тревожными новостями

Жена 80-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла на связь из больницы и встревожила поклонников. Она заявила, что навсегда запомнит эти дни.

В личном блоге Татьяна опубликовала фото в медицинской маске и шапочке для волос. Она устало смотрела в камеру. Однако никаких подробностей Брухунова не раскрыла. В Сети предполагают, что что-то могло произойти с родными женщины.

Макаревич* о встрече с президентом России: «Сделал довольно много хорошего!»

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в YouTube-интервью Дмитрию Еловскому (признан в РФ иностранным агентом) о том, какое впечатление на него произвел в 2010 году Дмитрий Медведев – тогдашний президент России.

По словам Макаревича, Медведев показался ему абсолютно адекватным, прогрессивно настроенным и образованным молодым человеком.

* признан в РФ иностранным агентом.

