Президент США Дональд Трамп назвал газету New York Times «врагом народа» после публикации о его здоровье.

Ранее New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока, и на них его «батарейка демонстрирует признаки изнашивания».

«Они знают, что это ложь, как и практически все, что они пишут обо мне, включая результаты выборов, все намеренно негативное. Эта дешевая «бульварная газетенка» действительно «враг народа»», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Одну из авторов статьи, журналистку Кэти Роджерс, Трамп назвал «третьесортным» специалистом, сообщает РИА «Новости».