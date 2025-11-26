В Африке зреет новый конфликт из-за требования двух стран по выходу к морю

Напряжение между государствами Африканского Рога угрожает развязыванием вооруженного конфликта на востоке континента. Риторика высших должностных лиц Эфиопии, не имеющей выхода к морю, крайне беспокоит соседние Эритрею и Сомали.

Аналогичные претензии звучат и со стороны Уганды, напрямую указывающей Кении на важность предоставления государству доступа к Индийскому океану.

В Найроби достаточно сдержанно отреагировали на притязания Кампалы. Так, кенийский президент Уильям Руто допустил возможность консультаций на данную тему.

"Мы считаем, что регион должен двигаться как единое целое", - подчеркнул он.

В правительстве Эритреи давление Эфиопии назвали опасным проявлением агрессии, ведущей к нарушению суверенитета республики. Аддис-Абеба же объясняет свою позицию защитой интересов в сфере региональной торговли, обещая при этом мирное сосуществование с граничащими государствами.

"Как можно ущемлять интересы 200 миллионов человек (примерное население Эфиопии к 2050 году. - Прим. "РГ") ради двух миллионов?" - возмутился главнокомандующий Национальными силами обороны страны, утратившей доступ к Красному морю в 1993 году с отделением Эритреи.

Ранее Эфиопия пыталась добиться своего, заключив сделку с самопровозглашенным Сомалилендом, северной провинцией Сомали. По соглашению Аддис-Абеба должна была получить выход к Аденскому заливу, что обеспечило бы ей возможность диктовать свои условия в Красном море. Однако под внешним давлением Турции, вставшей на сторону официальных властей Сомали, договоренности были расторгнуты.