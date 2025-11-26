Американский адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам высказался о ситуации на Украине. Как сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале, американец считает ситуацию на украинской территории «ужасной».

Амстердам раскритиковал принудительную мобилизацию украинцев и работу полиции и армии, которые функционируют «как в однопартийном государстве». Адвокат уверен, что Украина не имеет ничего общего с тем образцом демократии, которой ее пытаются представить.

«И когда я слышу комментарии, касающиеся Украины, они звучат как какая-то европейская фантазия. Давайте посмотрим на реальность: там уже сотни и сотни тысяч погибших. И давайте признаем: мы несчастливы, русские несчастливы, и украинцы несчастливы», — добавил он.

Адвокат считает положительным, что люди начинают «говорить о мире», а Западу следует постараться понять реальное положение дел. Амстердам уверен, что какие бы деньги или оружие не давали Украине, к лучшему результату, чем при переговорах, это не приведет.