«Россия вынуждена вмешаться»: конфликт Японии и Китая набирает обороты

Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване вызвало резкую реакцию в Китае и осложнило отношения двух стран. Что происходит в азиатском регионе, и к чему стоит готовиться России, разбиралось издание «Царьград».

Ранее Санаэ Такаити заявила о том, что «китайская военно-морская блокада Тайваня будет считаться в Токио экзистенциальной угрозой», и может стать основанием для того, чтобы воспользоваться правом на «коллективную оборону». После чего министр обороны Японии Синдзо Коидзуми сообщил о размещении ракет средней дальности на военной базе на южном острове Йонагуни — всего в 110 километрах от Тайваня, чтобы «помочь снизить вероятность вооруженного нападения на нашу страну».

Реакция Китая

Китай, считающий Тайвань своей частью, отреагировал на это максимально жестко. Авиаперевозчики приостановили обслуживание пассажиров на 12 авиамаршрутах с Японией, после предостережения МИД КНР свыше полумиллиона китайских граждан аннулировали заказы авиабилетов в японские города, Пекин отказался от проведения трехсторонней встречи министров культуры с участием Японии и Южной Кореи. Также Китай, на который приходит около половины всего экспорта морепродуктов из Японии, ввел запрет на их поставки.

А официальный представитель МИД КНР Мао Нин предупредила, что «Китай примет серьезные и решительные контрмеры» и потребовала от Санаэ Такаити отказаться от своих «ошибочных высказываний».

На этом фоне на официальном сайте базирующегося вблизи Тайваня Южного флота Народно-освободительной армии Китая был опубликован вопрос: «Если сражение начнется сегодня ночью, товарищи, вы готовы?». А постпред КНР при ООН Фу Цун предупредил генсека организации, что Пекин воспользуется правом на самооборону, если Япония попытается начать военные действия в Тайваньском проливе.

Ледяной прием

После резкой реакции Пекина в Китай приехал глава департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи, однако он встретил «не просто холодный, а ледяной прием».

Китайский коллега Масааки Канаи — директор департамента Азии МИД КНР Лю Цзинсун — демонстративно засунул руки в карманы брюк, вместо приветственного рукопожатия. Он объяснил свои действия, вызвавшие скандал, «холодной погодой», отмечает издание.

«Правда состоит в том, что после заявлений об «экзистенциальной угрозе» и «коллективной безопасности» Япония обязана реагировать на любые китайские действия вокруг Тайваня, иначе потеряет лицо. Китай, в свою очередь, должен будет отвечать, чтобы не показать слабости», — говорится в статье.

Реакция США

Обострение отношений с Японией происходят на фоне действий США по прекращению украинского конфликта. И аналитики предупреждают, что как только он завершится, может «полыхнуть» в Восточной Азии, пишет издание.

«Совершенно очевидно, что украинский конфликт сдерживает США на китайском направлении, на котором американцы резко активизируются, когда на Украине прекратится стрельба», — уверены журналисты.

Глава Китая Си Цзиньпин уже разъяснил президенту США Дональду Трампу принципиальную позицию своей страны по тайваньскому вопросу. Он отметил, что возвращение Тайваня в состав Китая является важной частью послевоенного международного порядка.

При этом стоит ожидать того, что Вашингтон в рамках борьбы за звание первой державы мира и для создания нестабильности, в которой нуждается доллар, может обострить ситуацию в Тайваньском проливе.

Прогнозируя, какой может быть политика России в этих условиях, китаист Николай Вавилов выразил уверенность, что «в случае военного противостояния Китая и Японии в прокси-войне за Тайвань Россия не будет прямым участником боевых действий». Однако Москве придется вмешаться, «если битва за Тайвань пойдет не по плану».

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. А США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров.