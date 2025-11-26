Что происходит в мире сегодня: задержание россиянки во Франции и новый ход Польши

В среду, 26 ноября, Франция задержала членов SOS Donbass по делу о шпионаже. В то же время Польша объявила о создании флота дронов для защиты железных дорог.

Во Франции задержали двух членов SOS Donbass

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) задержали 40-летнюю гражданку России Анну Н. и 63-летнего француза Венсана П. по делу о шпионаже. Как сообщает Le Parisien, им были предъявлены официальные обвинения, в частности, в «сговоре с иностранным государством», «осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства», и «заговоре с целью совершения преступления». По данным Le Parisien, в деле против россиянки и француза фигурирует организация SOS Donbass, которая занимается доставкой гуманитарной помощи в регион.

Анна Н., россиянка, получившая французское гражданство, основала эту благотворительную организацию, подчеркивает Le Parisien. Сейчас она занимает в ней пост вице-президента, а президентом стал Венсан П., француз корсиканского происхождения, известный своим пророссийским активизмом. После нескольких месяцев скрытого наблюдения DGSI заявило, что эта организация «фактически является инструментом влияния, обслуживающим интересы России во Франции». По версии службы, организация могла служить «прикрытием для шпионской деятельности в пользу Москвы и сверхсекретных встреч». Оба фигуранта дела отвергают обвинения. Признавая свою пророссийскую позицию, они отрицают какую-либо вербовку.

Польша решила защитить железные дороги дронами

Польша планирует создать флот беспилотников для защиты железных дорог от диверсионных атак. Об этом газете Financial Times рассказал министр государственного казначейства Польши Войцех Бальчун. По его словам, на планы оказал большое влияние недавний «инцидент на железной дороге».

По его словам, вокруг объектов инфраструктуры (к примеру, нефтеперерабатывающих заводов) могут создать «особые зоны». Ситуацию в этих зонах будут мониторить дроны. Бальчун допустил, что дроны смогут сбивать беспилотники противника. Он подчеркнул, что Польша должна использовать свои беспилотные технологии для защиты критически важной инфраструктуры.

Генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа «папочкой»

Генсек НАТО Марк Рютте вызвал возмущение многих в Европе, когда назвал президента США Дональда Трампа «папочкой», комментируя события на Ближнем Востоке. Критики обвинили Рютте в лизоблюдстве. В беседе с испанской газетой El País Рютте объяснил это тем, что «всегда есть какие-то языковые нюансы». По его словам, когда он использовал слово «папочка», то не понимал, какой эффект это произведет.

Рютте отметил, что такие выражения - дело вкуса: это «его стиль», и он либо нравится людям, либо нет. Говоря о Трампе, генсек НАТО заявил, что ему «очень нравится этот парень». Он назвал президента США «по-настоящему обаятельным». Рютте подчеркнул, что США, «безусловно, являются величайшей военной державой мира и главным гарантом безопасности Европы благодаря своему ядерному зонтику». Он признал, что хотя в НАТО все равны, «некоторые равнее других».

«Каллас - угроза безопасности ЕС»

Финский консервативный политик Армандо Мема заявил, что главный дипломат Евросоюза Кая Каллас представляет угрозу безопасности ЕС. Об этом Мема написал в соцсети X.

По мнению Мемы, безопасности ЕС угрожает внешняя политика Каллас. Он назвал главу европейской дипломатии «настоящей психопаткой, одержимой войной».