Российская Федерация не сможет выиграть в украинском конфликте за счет Европы.

Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет The Guardian.

«(Президент России Владимир) Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка, свободы и мира», — поделился своей точкой зрения глава немецкого правительства.

По словам Мерца, ФРГ продолжит поддерживать Украину «так долго, как это возможно», а также поддержит инициативу использования замороженных активов Российской Федерации, доступных для этой цели.

Мерц выступил против идеи Трампа о возрождении G8 c участием России

Канцлер Германии указал на то, что сохранение мира в Европе – один из ключевых руководящих принципов его правительства, поскольку Берлин настаивает на необходимости прекратить конфликт на Украине, но не на условиях, равносильных «капитуляции». Мерц сообщил, что в 2026 году ФРГ увеличит поддержку Украины до 11,5 млрд евро.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Киеве писал, что украинская сторона готова согласиться с большинством пунктов плана Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, за исключением положений об ограничении численности вооруженных сил, членства в Североатлантическом альянсе и территориальных уступок. Эти пункты власти бывшей советской республики считают «чувствительными».

Российская Федерация полагает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие вооружение для украинской стороны, станут законной целью для российской армии.