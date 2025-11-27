Лукашенко: ситуация как никогда близка к завершению конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.

Как отметил Лукашенко во время мероприятий в Бишкеке, он верит в скорое завершение украинского конфликта.

«Как никогда верю (что конфликт близок к окончанию. — RT)», — его слова приводит БЕЛТА.

При этом белорусский лидер добавил, что война остаётся непредсказуемой, и в любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация, способная кардинально изменить обстановку.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке заявил, что Украина согласится на предложенный США мирный договор из-за ухудшения ситуации на фронте.